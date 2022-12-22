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Signing Day special: Lovelace talks about being the hometown hero

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Braylan Lovelace did it all for Leechburg this past season, and on Wednesday, he signed to play linebacker at Pitt. We spoke to Lovelace about picking the Panthers and more.

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