 Panther-lair - Gameday links: Get ready for Pitt-UNC
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Gameday links: Get ready for Pitt-UNC

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt will host North Carolina at Heinz Field tonight. Get ready for the game with all of Panther-Lair.com's coverage from the week.

- Need to know: TV, kickoff, betting lines, storylines, notes and more for the game

- Kenny Pickett and John Petrishen earned weekly honors from the ACC

- Here's the full rundown of everything Pat Narduzzi said at his weekly press conference

- Here are 10 takeaways from Narduzzi's weekly press conference

- Film review: What Pitt's offense did well at Duke

- Film review: How Pitt's defense shut down Duke

- Pitt earned its highest-ever spot in the College Football Playoff ranking

- How do Rivals ACC sites rank the conference?

- How did Pitt's season opponents do Week Ten?

- Go behind enemy lines for a closer look at North Carolina

- Film preview: UNC's high-scoring offense

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