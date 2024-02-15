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The Morning Pitt: What kind of QB does Kade Bell want?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

As Pitt's offense moves into the Kade Bell era, one question looms: What kind of quarterback does the Panthers' new offensive coordinator want? Today we're looking at Bell's top targets in the 2025 recruiting class to see what we can learn about the kind of quarterback he is going after.

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