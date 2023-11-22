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The Morning Pitt: The first real test for Pitt hoops

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

The Pitt basketball team is about to face its first real test of the season when the Panthers face Florida in Brooklyn tonight. On today's Morning Pitt, we're getting you ready for the game and looking at a curious comment from Pitt receiver Bub Means.

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