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{{ timeAgo('2023-02-09 10:30:00 -0600') }} football Edit

PODCAST: Pitt hoops keeps rolling, plus football talk and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

We were live Wednesday night with this week's Panther-Lair Show, and there was plenty to talk about, starting with the Pitt hoops team winning four in a row. Tune in with your comments and questions about all things Pitt sports on the show.

The Panther-Lair Show is recorded live every Wednesday night on the Panther-Lair.com YouTube channel. Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

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