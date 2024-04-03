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Video: Carrington declares for the NBA
Chris Peak
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Panther-lair
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On Wednesday, Pitt freshman guard Bub Carrington announced that he is leaving the Panthers for the NBA. Here's video of Carrington and head coach Jeff Capel making the announce at the Petersen Events Center.
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