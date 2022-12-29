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The Morning Pitt: What was the biggest moment of 2022 in Pitt sports?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

2022 is almost in the books, so on today's Morning Pitt we're recapping the year that was and asking the question: What was the biggest moment of 2022 in Pitt sports? Plus, we're breaking down the Dior Johnson news in the wake of his apparent reinstatement.

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