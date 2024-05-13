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The Morning Pitt: Pitt gets a defensive end from the portal

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt got some good news on Mother's Day, as Nebraska defensive end Chief Borders announced he will be transferring to the Panthers. On today's Morning Pitt, we're breaking down Borders' commitment to Pitt, how he fits with the Panthers' defense and a lot more.

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