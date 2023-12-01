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The Morning Pitt Mailbag: 2024 offense, hoops, portal and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

We've got a lot of questions in today's super-sized Morning Pitt Mailbag, covering everything from Pitt's offense next season to the transfer portal to hoops red flags and more.

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