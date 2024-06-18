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The Morning Pitt: How is Pitt's class shaping up?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

With 12 commitments on board, how is Pitt's 2025 recruiting class coming together? We're breaking down the future Panthers and more on today's Morning Pitt.

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