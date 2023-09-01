News More News
ago football Edit

The Morning Pitt: Get ready for the season with Pat Bostick

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

The start of the season is one day away, and who better to discuss Pitt football 2023 than Pat Bostick? On today's Morning Pitt, we're joined by the former Panthers quarterback to talk about his outlook on the coming season and more.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}