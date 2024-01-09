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The Morning Pitt: A showdown with Duke

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt's got a big game at the Pete tonight, as the Panthers will host No. 11 Duke for a 9 pm tip. On today's Morning Pitt, we're getting ready for the game with a preview of the biggest storylines, a look at what's at stake and a lot more.

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