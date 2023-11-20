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The Morning Pitt: A great run for Pitt

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

This is the start of a new week, but the last week ended on quite a high note, as Pitt athletics posted a series of big wins from Thursday through Sunday. On today's Morning Pitt, we're looking at all the highs from the last four days of Pitt sports.

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