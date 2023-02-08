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The Morning Pitt: A dominant home win over Louisville

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt's 34-point blowout win over Louisville Tuesday night was the Panthers' biggest margin of victory in an ACC game ever, and we're talking about the game and more on today's Morning Pitt.

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