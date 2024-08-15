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Talking Pitt football on the ACC Network
Chris Peak
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Panther-lair
Publisher
Panther-Lair.com publisher Chris Peak was a guest on the ACC Network Wednesday afternoon and broke down Pitt football from all angles with Mark Packer and Tom Luginbill. Check it out here.
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