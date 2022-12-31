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Slideshow: Photos from Pitt's win in the Sun Bowl

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Check out 45 photos from Pitt's win over UCLA in the Sun Bowl on Friday.

Photos: Matt Hawley


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