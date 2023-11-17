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Postgame video: Capel, Leggett, Diaz Graham on Pitt's 107-56 win
Jim Hammett
•
Panther-lair
Staff
Pitt dismantled Jacksonville on Friday night by a score of 107-56 at the Petersen Events Center. The win vaults Pitt's record to 4-0 on the young season. Following the game Pitt head coach Jeff Capel along with players Guillermo Diaz Graham and Ishmael Leggett met with the media.
Here is video of the press conference.
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