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Post-game: Capel, Sibande and Cummings on the win over Virginia

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt head coach Jeff Capel and senior guards Nike Sibande and Nelly Cummings met the media after the Panthers' win over Virginia at the Petersen Events Center on Tuesday night. Here's video of their remarks.

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