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Post-game: Capel and Burton on the loss to Clemson

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Jeff Capel and Jamarius Burton met the media after Pitt's loss to Clemson on Saturday. Here's video of their remarks.

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