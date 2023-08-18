News More News
ago football Edit

Camp video: The receivers in action

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Check out video of Pitt's wide receivers running through drills during the Panthers' practice on Friday.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}