News More News
ago football Edit

Camp video: Pitt's QBs connect with the WRs, RBs and TEs

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Check out video from Pitt's practice in the South Side on Wednesday as the Panthers' quarterbacks worked with the receivers, running backs and tight ends.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}