 Panther-lair - WPIAL slideshow: Belle Vernon holds off T-J
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WPIAL slideshow: Belle Vernon holds off T-J

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Belle Vernon beat Thomas Jefferson in a Class 4A Section 3 matchup Friday. Here are 40 photos from the game, including top 2024 target Quinton Martin and prospects to watch Devin Whitlock and Jordan Mayer.

Photos: Ben Tenuta


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