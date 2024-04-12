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Vigna has 'great' first look at Pitt, excited to return for official visit
Jim Hammett
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Panther-lair
Staff
Chris Vigna feels like one of the more prominent offensive line targets Pitt has for the class of 2025. Vigna stars for traditional New Jersey powerhouse Bergen Catholic and currently holds offers ...
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