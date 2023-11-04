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Video: FSU head coach Mike Norvell on the win over Pitt

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Florida State head coach Mike Norvell spoke to the media after the Seminoles beat Pitt on Saturday at Acrisure Stadium. Here's video of his remarks.

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