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Video: Cummings is officially a Panther

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Lincoln Park senior Brandin Cummings officially signed with Pitt on Thursday. Here's video of Cummings signing and a conversation with him about why he picked the Panthers.

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