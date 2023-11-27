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Video: Capel on the Brooklyn trip, Mizzou and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Jeff Capel met the media on Monday and talked about Pitt's trip to Brooklyn, the upcoming game against Missouri and a lot more. Here's video of his remarks.

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