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Video: Capel, Burton, Hinson on Pitt's 76-74 win over North Carolina

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

Pitt upset No. 25 North Carolina on Friday by a score of 76-74. Following the game head coach Jeff Capel along with players Jamarius Burton and Blake Hinson addressed the media. Here is video from that session.

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