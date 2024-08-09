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VIDEO: Bartholomew, Borders, Johnson, and Matlack after Friday's practice
Jim Hammett
•
Panther-lair
Staff
Pitt held practice Friday morning in the Southside ahead of the team's first scrimmage on Saturday. Pitt players Gavin Bartholomew, Chief Borders, Kenny Johnson, and Nate Matlack met with the media to discuss training camp. Here is video from that session.
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