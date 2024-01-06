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The Panther-Lair Post-Game: Reactions to Pitt's win at Louisville

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt beat Louisville 83-70 on the road Saturday afternoon. When the game ended, we went live for the Panther-Lair Post-Game and talked about Pitt's win and a lot more with comments and questions from Pitt fans.

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