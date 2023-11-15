Advertisement
News More News
ago football Edit

The Morning Pitt: Who will Pitt start at QB?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Entering tomorrow night's game against Boston College, Pitt is facing quarterback questions. Who will the Panthers start against the Eagles? We've got thoughts, and we're sharing them on today's Morning Pitt.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement