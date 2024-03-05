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The Morning Pitt: What stood out on the first day of spring camp?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt opened spring camp yesterday - what stood out from the morning session in the South Side? We've got thoughts, observations and more on today's Morning Pitt.

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