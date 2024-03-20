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The Morning Pitt: What does Nate Temple's injury mean for Pitt's DE depth?
Chris Peak
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Panther-lair
Publisher
Pitt lost super senior defensive end Nate Temple for the season, and on today's Morning Pitt, we're talking about the impact of Temple's injury, the depth situation at defensive end and a lot more.
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