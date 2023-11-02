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The Morning Pitt: We're not going to overreact to an exhibition game

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt beat UPJ 96-60 in an exhibition game Wednesday night, but we're not going to overreact to it.

Just kidding. Yes we are. Let's talk about the exhibition win and what it means for the season on today's Morning Pitt.

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