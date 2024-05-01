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The Morning Pitt: The portal window closes for the spring

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

The spring transfer portal window for football closed yesterday, and on today's Morning Pitt, we're talking about how Pitt did with transfers and a lot more.

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