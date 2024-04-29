Advertisement
News More News
ago football Edit

The Morning Pitt: The latest from a big weekend for Pitt

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

It was a big weekend for Pitt, with three Draft picks, one football transfer picking the Panthers and a big-time basketball transfer visiting, and we're breaking it all down on the Monday edition of the Morning Pitt.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement