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The Morning Pitt: The Jurkovec decision and this week's Mailbag

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

For today's Morning Pitt, we've got our regular Mailbag feature, but first, we have to talk about quarterbacks again after Pat Narduzzi announced Thursday that Phil Jurkovec is slated to start Saturday night's game against North Carolina.

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