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The Morning Pitt: The 'freaks' and what to do with redshirts

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On today's Morning Pitt, we're talking about two Pitt players who made the "freaks list." Plus, should there be any hesitation when it comes to burning redshirts? All that and more on the Morning Pitt.

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