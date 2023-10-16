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The Morning Pitt: The day after the day after Louisville

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On the Monday morning after Pitt's upset win over Louisville, we're thinking about the game - and how the Panthers' defense won it in the second half.

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