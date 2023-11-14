Advertisement
News More News
ago basketball Edit

The Morning Pitt: The best win yet

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt's win over Florida Gulf Coast on Monday night was the Panthers' best of the season, and on today's Morning Pitt we're talking about what stood out in that 86-74 victory.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement