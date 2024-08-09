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The Morning Pitt Mailbag: What's a bullish projection for Pitt this year?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

What would be a bullish win total for Pitt in 2024? Which players are can't-lose for the Panthers? And which transfer will make the biggest impact? We've got questions on those topics and more in this week's Morning Pitt Mailbag.

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