News More News
ago football Edit

The Morning Pitt Mailbag: The run game, defensive line questions and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

In this week's Morning Pitt Mailbag, we're taking questions on Pitt's running back rotation, potential targets in the transfer portal, the defensive line rotation and more.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}