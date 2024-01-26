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The Morning Pitt Mailbag: Best freshmen ever, Saban at Pitt and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Are Bub Carrington and Jaland Lowe the best freshman duo in Pitt history? Could Nick Saban win a national title at Pitt? All that and more in this week's Morning Pitt Mailbag.

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