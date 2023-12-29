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The Morning Pitt Mailbag: Bell's offense, the QB situation and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On the final Morning Pitt of 2023, we're taking questions from Pitt fans about how Kade Bell's offense will get installed, what the quarterback situation looks like and a lot more.

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