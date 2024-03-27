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The Morning Pitt: Is Narduzzi's best recruiting class emerging?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

As Pitt moves through the third week of spring camp, one recruiting class is starting to emerge as quite possibly Pat Narduzzi's best. On today's Morning Pitt, we're looking at the recruiting classes that have done the most for the Panthers, and whether the best of them all is on campus right now.

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