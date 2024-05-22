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The Morning Pitt: How about some optimism for Pitt football?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

There doesn't seem to be a lot of optimism around Pitt football right now, but let's try to brighten the day a bit by looking at a few elements of the Panthers that should be pretty good in 2024.

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