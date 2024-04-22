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The Morning Pitt: Hayes goes to Colorado and Pitt gets a commitment
Chris Peak
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Panther-lair
Publisher
There were two pieces of news for Pitt this weekend, as former Panther Dayon Hayes transferred to Colorado and 2025 wide receiver Bryce Yates committed to Pitt. We're breaking down all the news on the Monday edition of the Morning Pitt.
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