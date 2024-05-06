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The Morning Pitt: Capel on the new transfers, the season outlook and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

In Part Two of our conversation with Jeff Capel, we're talking about Pitt's incoming transfers, how they fit with the program, the outlook for the 2024-25 season and a lot more.

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