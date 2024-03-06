Advertisement
News More News
ago basketball Edit

The Morning Pitt: Another big night for Hinson and the guards

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Blake Hinson and Pitt's freshman guards put on a show Tuesday night to lead the Panthers past Florida State. On today's Morning Pitt, we're talking about the win over FSU, Hinson's legacy and a lot more.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement