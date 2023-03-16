News More News
{{ timeAgo('2023-03-16 05:47:41 -0500') }} basketball Edit

The Morning Pitt: All in together now

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Like any team, Pitt has its leading scorers and its playmakers, but in a lot of the close games the Panthers have won, they have gotten contributions from a variety of players. On today's Morning Pitt, we're talking about that and how it can help Pitt heading into Friday's game against Iowa State.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}