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The Morning Pitt: A conversation with Jeff Capel
Chris Peak
•
Panther-lair
Publisher
On a special episode of the Morning Pitt, we're joined by Pitt head coach Jeff Capel to talk about the Panthers' Selection Sunday snub, Bub Carrington's NBA Draft decision and a lot more.
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